The Witcher: Sirens of The Deep har premiere i februar

HQ

Etter en grei start for Netflix' The Witcher-serie, var det mange som mente at den fjernet seg for langt fra kildematerialet i sesong to og spesielt tre. En av dem som følte det slik, ser ut til å ha vært Geralt-skuespilleren Henry Cavill som hoppet av, og i den kommende sesong fire er det Liam Hemsworth som spiller karakteren i det Netflix senere sier blir en femte og siste sesong.

Dette er imidlertid ikke det eneste The Witcher-relaterte Netflix jobber med, og nå har strømmegiganten kunngjort at deres animerte spillefilm The Witcher: Sirens of The Deep (som er oppfølgeren til The Witcher: Nightmare of the Wolf fra 2021) har premiere 11. februar neste år. Tidligere ble det sagt at den ville bli utgitt sent i år, men dette vil tydeligvis ikke være tilfelle.

Vi får også en første titt på filmen, og hvis du synes Geralt høres kjent ut, er det fordi Doug Cockle (som spiller karakteren i spillene) låner ut stemmen sin, mens Jaskier spilles av Joey Batey fra TV-serien. Sjekk det ut nedenfor.