The Witcher spin-offen The Rats er angivelig en "katastrofe" hos Netflix

The Witcher-spin-off-serien The Rats var angivelig en "katastrofe" bak kulissene, og Netflix anså ikke prequel-prosjektet for å kunne utgis i sin nåværende tilstand. Etter å ha avsluttet innspillingen for tidlig i 2023, har kilder som har snakket med Redanian Intelligence gitt biter og biter av informasjon om dette tilsynelatende skrekkprosjektet.

Noen sier at den er verre enn Blood Origin, en annen The Witcher spin-off som fikk noen forferdelige anmeldelser da den ble utgitt. Innspillingen av The Rats ble tilsynelatende avbrutt etter bare to måneder, og opptakene ble skrapt sammen til en enkelt spesialfilm i stedet for en hel miniserie som planlagt.

Innspillingen var ment å vare i seks måneder, men WGA-streiken og andre faktorer kom i veien. Som det ser ut nå, har vi fortsatt ingen lanseringsperiode for The Rats, som er en prequel-serie designet for å vise frem gjengen av mistilpassede som tar Ciri inn mot slutten av The Witcher sesong 3. Freya Allen er ikke en del av dette prosjektet.