The Witcher-stemmeskuespilleren roser Liam Hemsworths prestasjon i Netflix-serien

Anmelderne elsket kanskje ikke hans Geralt, men Hemsworths Witcher-kollega mener han gjorde en god jobb.

HQ

Det er utrolig tøft å ta over rollen til noen andre fire sesonger inn i en serie. Liam Hemsworth hadde en utakknemlig oppgave med å forvandle seg til Geralt i den nyeste sesongen av The Witcher, og selv om anmeldelsene ikke synes han var overbevisende, er hans Geralt-kollega Doug Cockle, som la stemme til karakteren i spillene, fornøyd med prestasjonen hans.

"Jeg elsket Henry. Han var en fantastisk Witcher, Geralt, spesielt, så det var trist å se ham forsvinne, men jeg har sett den nyeste sesongen, og jeg synes Liam holder seg ganske bra", sa Cockle til GamesRadar på Golden Joystick Awards. "Han er annerledes. Han har gjort det til sin egen karakter, og det er det han burde ha gjort som skuespiller, og jeg synes han har gjort en fantastisk jobb. Så jeg gleder meg til å se sesong fem etter hvert, og se hvor det bærer hen."

Hemsworth har ikke lenge igjen av sin tid som Geralt, ettersom The Witcher avsluttes på Netflix med sin femte sesong, som forventes å ha premiere sent neste år. Filmatiseringen har ikke falt i smak hos de fleste fansen, det kan man trygt si, men det har vært skuespillere som helt klart har gitt alt, og fortjener ros for det.

The Witcher 3: Wild Hunt

