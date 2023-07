The Witcher topper Netflix' TV-lister fra den siste uken.

HQ

Netflix har offentliggjort listen over de ti beste filmene og seriene fra den siste uken, og til tross for mye motbør fra dedikerte Witcher-fans, ligger sesong 3 av The Witcher ikke overraskende på toppen av listene.

Med 73 millioner seertimer og drøyt 15 millioner visninger overtar The Witcher topplasseringen fra Black Mirror: Season 6, som har hatt halvparten så mange visninger som uken før.

Det skal sies at denne sesongen av The Witcher har en lang vei å gå hvis den skal ta igjen høyden fra den første sesongen, som fortsatt er den niende mest sette engelske Netflix-serien gjennom tidene, med 83 millioner visninger og over 663 millioner timer.

Når det gjelder filmer, fortsetter Extraction 2 å trone på toppen av hitlistene for tredje uke på rad.