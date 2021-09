The Witcher viser mer av andre sesong og bekrefter en tredje

HQ

Vi visste allerede at andre sesong av The Witcher har premiere på Netflix den 17. desember, men streamingselskapet hadde sannelig enda flere godbiter på lur i dag.

For det første har vi fått en ny trailer som både minner oss på noe av det som skjedde i første sesong samtidig som den gir glimt av hva som venter i sesong nummer to. Som om det ikke var nok har vi nå også fått bekreftet at en tredje sesong har fått klarsignal, så med både det, enda en animert film og en mer "barnevennlige" serie blir det en god del The Witcher på streamingtjenesten fremover.