The Witcher-dokumentar viser hvordan Netflix-serien ble skapt

Mens mange av oss lengter etter at The Witcher Season 2 skal komme til Netflix og forhåpentligvis nyheter om at innspillingen går bra til tross for Covid-19 har vi fått en interessant ting å fylle tiden med.

Nå har nemlig en dokumentar kalt Making The Witcher dukket opp på Netflix, og som du forstår av navnet er dette intervjuer og klipp om og fra innspillingen av seriens første sesong. Traileren under gjør det klart at det blir intervjuer med både forfatterne, regissørene og skuespillerne, samt klipp fra kamptreninger og lignende. Det virker altså som om det er trettito minutter fylt med mye interessant for de som digger serien, så da er i alle fall litt av kvelden satt av for min del.