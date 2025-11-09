The Witchers Anya Chalotra kommenterer kritikken mot rollen som Yennefer

HQ

Netflix' forsøk på å lage en live-action-versjon av The Witcher har generelt blitt dårlig mottatt. Det begynte med noen få skavanker, og med årene ble det bare verre og verre, til et punkt der nye sesonger knapt føles som en seeravtale. Mye av kritikken som har blitt rettet mot serien er berettiget, men det som ikke er det, var den ganske nedrige diskursen rundt Anya Chalotras rolle som Yennefer.

Skuespilleren ble angrepet for sitt utseende og sin etnisitet, til tross for at hun var en av seriens bedre skikkelser, og dette gikk naturligvis hardt utover skuespilleren som var ganske fersk i kjendisstatus.

I et intervju med The Guardian kommenterte Chalotra kritikken hun ble utsatt for: "Jeg er ikke på sosiale medier. Jeg har sluttet med det. Jeg har ikke vært der på lenge. Den første sesongen, for meg ... var det mye negativitet. Mye positivt også, men det er klart at det negative ... Dette var en av mine første jobber. Det rammet meg hardt. Jeg lærte veldig raskt at det hele kan være ganske intenst."

Chalotra beskriver selv det å begynne på The Witcher som en "ilddåp" og går så langt som å si at det var en "skremmende, men så spennende" opplevelse.

