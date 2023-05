The Witchers castingsjef snakker om sesong fire og fremtidsutsiktene

HQ

En fremtredende UK-basert castingsjef har uttalt seg om fremtiden for Netflix' The Witcher, etter at hovedrolleinnehaveren Henry Cavill ble erstattet av Liam Hemsworth.

Etter å ha jobbet med serier som The Continental, Wednesday, og You, Sophie Holland er han spent på den fjerde sesongen av The Witcher.

Til Deadline sier Holland: "Jeg fikk nylig en veldig fin mulighet til å jobbe med en helt spesiell - nesten frittstående - episode av sesong fire av The Witcher,, som utforsker en helt ny gruppe mennesker.

"Vi klarte å finne nesten helt nye talenter.

"Vi fant en gutt som heter Connor Crawford til The Continental, som hadde alle scenene sine med Mel Gibson i hotellbunkeren, og vi klarte å plassere ham i denne gruppen av barn i The Witcher. Han er veldig spesiell.

"Hele gruppen er veldig spennende når det gjelder talent: Christelle Elwin, Juliette Alexandra, Ben Radcliffe. Du møter karakterene i sesong tre, og så kommer de til sin rett i sesong fire."

Holland fortsatte om seriens fremtidsutsikter: "Vi er i ferd med å starte innspillingen av sesong fire med Liam Hemsworth, og så blir det et lite opphold før vi går rett inn i sesong fem.

"Jeg gleder meg virkelig til å se hva Liam bringer. Han har en stor fanskare. Sesong fire blir en fin blanding av nye karakterer og gjengangere.

"Jeg tror at Wickian-verdenen til The Continental og verdenen til The Witcher gir oss mulighet til å vise frem skjønnhet som ikke alltid får den plassen den fortjener på skjermen, og til å vise mangfold og mennesker med ulike fysiske evner. Det er det jeg elsker. Interessante ansikter og interessante mennesker med interessante historier."

Hvilke historier og fiender fra The Witcher-serien vil du gjerne se komme til live i fremtidige deler?