Litt etter litt har det kommet fram at Henry Cavill, som spiller Geralt of Rivia i Netflix' tolkning av The Witcher, er hva som bare kan beskrives som en nerd. En oppfatning som ikke minsker etter hans seneste Instagram-innlegg hvor han avslører at han har som hobby å male Warhammer-miniatyrfigurer.

Tidligere har vi visst at han er en gamer og fantasyentusiast.