The Witcher-trailer hyper opp Henry Cavills tre siste episoder

HQ

Vi fikk første del av The Witcher: Sesong 3 den 29. juni, men sesongen er ikke over ennå. Netflix bestemte seg for å dele Henry Cavills siste sesong som Geralt of Rivia i to, så vi får de tre siste episodene 27. juli. Nå er det på tide å begynne å forberede seg på det.

Dette i form av en ny trailer som du kan se nedenfor. Den viser at de tre siste episodene av The Witcher tredje sesong vil ta alt til et nytt nivå når den virkelige kampen og dramaet begynner. Den spiller også på det faktum at vi vet at Liam Hemsworth skal erstatte Henry Cavill som Geralt på en måte som er tro til bøkene. Vi får se om dette bare er erting fra Netflix, eller om serien faktisk "dreper" Cavills Geralt om nøyaktig to uker.