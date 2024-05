The Witness venter i Destiny 2: The Final Shape sin lanseringstrailer

HQ

Destiny 2-fans begynner uten tvil å rocke i forventning etter en utvidet Season of the Wish, for nå er vi bare en uke unna Destiny 2: The Final Shape.

Nå som utvidelsen snart er her har Bungie sluppet lanseringstraileren for den. Her får vi et ytterligere glimt av og en forsmak på den kommende kampen om Traveler som Guardians snart vil dykke ned i.

Mens du kan se traileren nedenfor, ikke glem å legge timene dine inn i Destiny 2 denne uken, spesielt i Into the Lights Onslaught-modus, for Bungie har økt sjansene massivt for at en av de sjeldne og kraftige skinnende variantene av BRAVE-våpen vil slippe for deg mens du jobber deg gjennom bølger av fiender i modusen.