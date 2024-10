The Wolf Among Us 2 er ikke kansellert

HQ

Telltale Games har bekreftet at The Wolf Among Us 2 ikke er kansellert. Opprinnelig avslørt tilbake i 2017 (før Telltale ble lagt ned, og deretter gjenopplivet, slik at spillet ble annonsert på nytt i 2019), har vi faktisk ikke sett så mye fra The Wolf Among Us 2.

Spillet var ment å lanseres i år, men det ser ikke ut til at det kommer til å skje. Det førte til og med til spekulasjoner på nettet om at Telltale hadde bestemt seg for å legge spillet på hylla. I et svar gitt til Eurogamer bekrefter imidlertid Telltale at dette ikke er tilfelle.

"Som regel kommenterer vi ikke rykter og ubegrunnede reddit-tråder," skrev Telltale. "Men utviklingen på The Wolf Among Us 2 fortsetter, og vi gleder oss til å dele mer om spillet med Telltale-fans og samfunnet vårt når tiden er inne."

Det ville være et hardt slag for fansen om det ble avlyst. Å ta opp Bigby Wolfs historie igjen er noe mange har etterspurt siden det opprinnelige spillet ble lansert i 2013.