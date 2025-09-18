The Wolf Among Us 2 Forfatterne avslører at de ikke aner hva som skjedde med spillet

HQ

AdHoc Studio, utvikleren bak det kommende superheltspillet Dispatch, har bekreftet at teamet ikke bare skrev et manus til The Wolf Among Us 2, men at de måtte stoppe prosjektet midtveis på grunn av Telltale.

I en samtale med Eurogamer sa AdHocs medgrunnlegger Nick Herman (som også regisserte den første episoden av The Wolf Among Us og var en del av skriveteamet for spillet), at sesong 2 de hadde skrevet var enda bedre enn det første spillet. "Vi skrev en sesong, sesong to. Vi synes den er bedre enn sesong én - og vi var med på sesong én. Og ja, vi er veldig stolte av den. Vi holdt på med tester. Vi holdt på med film og animasjon og sånt. Og så trengte de rett og slett mer tid."

"De var ikke... Det var ikke vi som drev prosjektet. Det var Telltale vi gjorde det i samarbeid med. Og vi kunne ikke vente og ikke gjøre noe, så vi måtte gå videre til Dispatch for å holde studioet i gang, og de måtte gå sine egne veier", fortsatte han. "Vi gleder oss til å se hva de gjør med det."

Herman sa at han ikke vet hvor mye av teamets versjon av spillet som vil komme med i det endelige produktet, men han ønsker Telltale lykke til. Nå som vi har hørt om en bedre Wolf Among Us 2, kommer det til å bli enda vanskeligere å vente på spillet. Vi har ikke hørt et pip fra Telltale om det på en stund, og det er fortsatt et mysterium hva som gjør at det tar så lang tid før vi får se mer.