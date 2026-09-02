The Wolf Among Us 2 Forhåndsvisning av spillopplevelsen: Bigby er tilbake!

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Det beste tidspunktet for lanseringen av « The Wolf Among Us 2 ville vært, jeg vet ikke, ikke godt over ti år etter at det originale spillet kom ut. Kanskje mens jernet fortsatt var varmt. Men takket være at Dispatch har bevist at det fortsatt finnes et publikum for disse valgbetingede eventyrspillene med stort budsjett, føles det nå som det nest beste tidspunktet å kaste seg inn i Fabletown igjen. Vi fikk se litt (for det meste) hands-off-spill på Gamescom for « The Wolf Among Us 2, og selv om oppfølgeren fremdeles er i ferd med å ta form, ser det ut til at den formen kommer til å være akkurat det fansen ønsket seg – og mer til.

Handlingen tar til seks måneder etter hendelsene i det første spillet. Bigby etterforsker en seriemorder, og denne gangen får han selskap av en NYPD-politibetjent ved navn Faye. Hun er helt uvitende om Fables-universet, og det er opp til oss som Bigby om vi skal holde det hemmelig for henne, eller la henne få innblikk i den magiske virkeligheten som skjuler seg bak hennes «virkelige verden», slik at hun kan hjelpe oss enda mer med mysteriet vi står overfor. I demoen var det avgjørelsen allerede tatt for oss, så vi fikk se flere av de tilgjengelige dialogalternativene som dukker opp dersom Faye kjenner til magi, mens hun og Bigby utforsket seriemorderens leilighet og fant flere spørsmål enn de hadde svar på.

Det som var interessant med demoen som ble vist på Gamescom, var hvor uferdig den var. Jeg vil ikke kalle den upolert eller uferdig, men designdirektør Jessica Hara Campbell og hovedscenekoordinator Leslie Harwood innrømmet at det vi så, var en tidlig versjon av mange ting. Dialog, animasjoner og hele bakgrunner manglet, men å få et slikt innblikk bak kulissene ga et flott innblikk i hva Telltale fokuserer på akkurat nå. Historiefløten, og å få spillernes valg til å bety noe. Det var bedre å vise noe som var litt mer uferdig, slik at det ferdige produktet kunne komme raskere, enn å lage en demo som uansett ville blitt kastet etter Gamescom, ifølge utviklerne, og jeg er tilbøyelig til å være enig.

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Det som skiller seg ut selv i denne tidlige versjonen av spillet, er hvor mye fokus Telltale legger på å få gåteoppgaver og større spillsekvenser til å føles mer interaktive. «The Wolf Among Us» var en flott historie, men mellom filmiske scener og samtaler føltes det ikke egentlig som om du gjorde eller bestemte så mye som spiller. Det endrer seg i oppfølgeren, der hovedfokuset har vært på å vise hvordan spilleren får ulike reaksjoner avhengig av hvordan de interagerer med seriemorderens leilighet. De kan få så mye eller så lite hjelp som de ønsker, og i noen tilfeller kan det å be om et hint ha direkte innvirkning på historien. For eksempel, når du skal løse en gåte der du må flytte rundt på noen sirkler på et alter: Hvis du bestemmer deg for å be om et hint og får et bilde av hvordan symbolene skal se ut når de passer sammen, førte dette til at Faye viste frem bildet i vår demo. Men hvis Bigby tidligere i spillet hadde valgt å beholde det bildet for seg selv, må han da vise det frem foran Faye, noe som avslører at han har stjålet det fra henne.

Måten beslutningene overlapper hverandre på i « The Wolf Among Us 2 viser hvorfor det har tatt så lang tid før dette spillet ble utgitt. Det er noe spillerne kanskje ikke legger merke til før de spiller gjennom spillet for andre eller tredje gang, men som utvikler høres det ut som en enorm mengde ekstraarbeid å holde alle disse trådene i gang. Det opprettholder en følelse av klassisk Telltale i « The Wolf Among Us 2, selv om så mange av utviklerne som jobber med spillet ikke var med da originalen ble utgitt. Likevel, fra muligheten til å forbli taus i dialogvalgene til å se et oppgradert, men bevart cel-shaded-utseende, føles det ikke som om det har gått mer enn et tiår uten Bigby i livene våre.

Det jeg kanskje er litt bekymret for, er om hovedhandlingen er sterk nok til å bære oss gjennom hele spillet. Det ser ikke ut til at våre gamle venner og fiender fra Fabletown vil være så mye med i denne oppfølgeren, selv om de dukker opp i traileren. I stedet får vi det uventede politiduoen Faye og Bigby gjennom det meste av spillet, mens nye ansikter tar opp mye av skjermen. Etter å ha sett det jeg så på Gamescom, er jeg imidlertid mye mer spent enn bekymret. Å ta på seg en vinterjakke, tenne en sigarett og streife rundt i de kriminalitetsherjede gatene i New York føles like oppslukende som det gjorde for alle de årene siden. Siden spillernes valg har mye større betydning utover de åpenbare valgene man tar gjennom dialogen, er jeg spent på å se hvor Bigbys neste mysterium fører ham, og jeg håper vi ikke må vente altfor lenge på å få se hele spillet.

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