The Wolf Among Us 2 varer i 8–12 timer, så du slipper å vente på nye episoder

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Før i tiden ga Telltale-spillene deg en episode, ga deg en forsmak på den neste, og forsvant deretter en liten stund mens utviklerne jobbet med den. Det var en unik måte å gi ut et videospill på, og selv om Dispatch gjorde noe lignende på slutten av fjoråret, ser det ut til at det nye Telltale ikke er interessert i å la oss vente på å spille nye episoder.

The Wolf Among Us 2 Det er fortsatt et episodisk spill, bemerker IGN, men hvis du vil spille gjennom alle episodene på en gang, kan du det. Hele opplevelsen vil ta rundt 8–12 timer, men selvfølgelig vil valgene du tar i historien sannsynligvis føre til at du vil spille spillet på nytt og se hvordan ting kan ende i Bigbys andre store sak.

Handlingen utspiller seg seks måneder etter hendelsene i det første spillet, og Bigby Wolf befinner seg på jakt etter en seriemorder. I tillegg til alle Fables-figurene vi kjenner fra før, vil dette spillet fokusere på en Mundy-detektiv ved navn Faye, som raskt oppdager at magi er ekte i denne verdenen og kan være ekstremt farlig.

The Wolf Among Us 2 Skal slippes i 2027.