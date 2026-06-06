The Wolf Among Us 2 vender tilbake etter åtte lange år på Summer Game Fest, og The Wolf Among Us kommer i ny versjon i år

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Bigby er endelig tilbake! The Wolf Among Us 2 har fått en ny utgivelsesdato, samt en splitter ny trailer for å minne oss på at det eksisterer, og at det ser ut som om det kan være en tilbakevending til formen for Telltale etter lang tid borte.

I tillegg til bekreftelsen på at The Wolf Among Us 2 kommer ut i 2027, fikk vi også avsløringen av The Wolf Among Us Remastered, en ny måte å spille den mer enn ti år gamle originaltittelen på, som kommer denne julesesongen. Hvis vi ikke trodde at The Wolf Among Us var tilbake, og noen trodde at det var hermetisert før, har vi nå bekreftelse på at Bigby og Fabletown ikke går noe sted.

Nå som Dispatch har bevist at det er et stort publikum der ute for historiedrevne pek-og-klikk-eventyrspill, eller Telltale-likes, og nå er plassen vidåpen for Bigby Wolfs retur. Nå gjenstår det bare å se om spillet kan leve opp til den lange ventetiden vi har måttet utstå.