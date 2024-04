The Wolf Among Us 2 viser livstegn med nye bilder

HQ

The Wolf Among Us kom ut for over ti år siden, og selv om Telltale har gitt ut mange spill siden den gang, er det vanskelig å ikke se på Fables-filmatiseringen som en av studioets beste titler. Fansen har ventet i spenning på oppfølgeren, og nå har vi fått noen nyheter om den.

Via Geoff Keighley på Twitter kan vi se fire nye bilder av The Wolf Among Us 2. Disse inkluderer mange nye blikk på Bigby. Enten han ser ettertenksomt ut fra et hustak, undersøker et åsted eller sitter på det som ser ut til å være et AA-møte eller en slags gruppeterapitime.

Keighley bekrefter også at spillet "nå er i produksjon". Med tanke på at vi første gang hørte om The Wolf Among Us 2 for fem år siden kan det virke rart at spillet fortsatt er i produksjon. Men vi minner om at det tar lang tid å lage spill i disse dager.