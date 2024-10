The Wolf Man brøler til liv i denne rystende nye traileren

HQ

Leigh Whannell er tilbake med nok en skrekkfilm. Og etter å ha stått bak den rett og slett strålende The Invisible Man, har han valgt å ta for seg et annet av Universals klassiske monstre. Nemlig The Wolf Man, som kommer på kino tidlig neste år - 17. januar.

Denne gangen får vi lov til å se litt nærmere på det titulære monsteret, som slår ned på en fattig familie som er tvunget til å søke ly i et gammelt hus. I hovedrollene finner vi Christopher Abbott og Julia Garner, og du kan sjekke ut traileren nedenfor i tillegg til et komplett synopsis.

Blake og familien hans blir angrepet av et usynlig dyr, og i en desperat flukt barrikaderer de seg inne i et gårdshus mens dyret lusker rundt i området. Men utover natten begynner Blake å oppføre seg merkelig, og forvandler seg til noe ugjenkjennelig som snart setter kona og datteren i fare.

Er du spent på The Wolf Man?