Krimsjangeren har eksplodert den siste tiden. Det kommer så mange nye prosjekter i dette segmentet at det kan være vanskelig å holde oversikten, og like utfordrende å avgjøre hvilke som er verdt å bry seg om. Nylig hadde Netflix premiere på et nytt prosjekt i dette området, en film kjent som The Woman in Cabin 10, og du har kanskje sett den stjernespekkede oppstillingen og lurt på om den er verdt å se. Det kan ærlig talt diskuteres.

Premisset for filmen er at en gravejournalist har blitt invitert til å delta på en luksusyacht som markerer en rik filantrops avskjed, om du vil. Om bord er en rekke sosietets- og kjendiser som alle er til stede for å overvære den absurd rike Anne Bullmers siste dager, noe som kan høres ut som en hyggelig måte å tilbringe noen dager på åpent hav på, men som i realiteten utvikler seg til et mareritt. Den første natten blir kvinnen som bor i lugar 10 myrdet, kastet over bord i den barske Nordsjøen, og dette får Kiera Knightleys journalist Lo til å presse på for å avdekke sannheten. Men det er her haken introduseres. For hver gang hun snur seg rundt, forsvinner bevisene, og det ser ikke lenger ut som et drap, men mer som en gal kvinnes herjinger. Likevel blir hun truet til å slutte å jakte på svar, så hvor ligger egentlig sannheten ...?

Premisset er egentlig godt og har en interessant dybde. Det er et overbevisende mysterium i kjernen av denne filmen som gjør at man begynner å stille spørsmål ved Lo og det hun så. Gaslightingen og måten fortellingen er bygget opp rundt dette er effektiv, men det er samtidig problemet, for utover dette har ikke The Woman in Cabin 10 egentlig noen triks i ermet.

Handlingen dreier seg om en rekke rike yachtpassasjerer som du blir introdusert for, men som nesten ikke har noen innflytelse på historien videre. Det spiller ingen rolle at Hannah Waddingham, Daniel Ings, Kaya Scodelario, Paul Kaye, Christopher Rygh og David Morrissey er om bord og spiller karakterer, for de har ingen hensikt i det hele tatt. Og dette svir spesielt, ettersom dette er interessante karakterer med en dybde som er verdt å utforske, og som tilsynelatende aldri var en tanke i skapelsesprosessen.

I stedet fokuserer historien på Lo og hvordan hun navigerer i et komplott som kretser rundt Guy Pearces velformulerte, men mystiske ektemann til Anne, Richard. Han har hemmeligheter, og hun ønsker å avdekke dem, noe som fører til at hun utforsker alle kriker og kroker på yachten, snakker med både passasjerer og mannskap, alt for å finne ut hvem The Woman in Cabin 10 var og hvorfor ingen vet noe om hennes eksistens. Knightley og Pearce gjør det riktignok bra i sine respektive roller, men de løper ikke av gårde med sine prestasjoner og stjeler rampelyset i alle sammenhenger. Snarere er de bare brukbare i hovedrollene, noe som blir et større problem når filmen virkelig mangler overbevisende bipersoner å flytte fokus over på.

Til tross for disse laster kan man kanskje tenke at den knappe spilletiden på 90 minutter i det minste betyr at The Woman in Cabin 10 ikke kaster bort tiden din, men det er øyeblikk i handlingen som beveger seg altfor sakte, og som pakker opp en historie som aldri skynder seg frem til noen meningsfull utvikling. Det kryper og går frem til den eksplosive finalen, som nesten overrasker deg med hvor raskt alt er unnagjort. Det går så langt at når rulleteksten ruller, føles det litt overraskende at det er over, alt på grunn av at tempoet er ubalansert og inkonsekvent.

Men igjen er det karakterutviklingen som er den virkelige synderen her, ettersom manusforfatter/regissør Simon Stone tydeligvis har bestemt seg for å kaste dette elementet ut i Nordsjøen sammen med den mystiske kvinnen. Og dette er en viktig ting å merke seg, for mordmysterier og whodunnit-historier lever av at seeren er like forvirret som hovedpersonen, og alltid lurer på hvem som er den mistenkte morderen. Men her er man allerede etter 30 minutter ganske overbevist om at det bare kan være én person, ettersom det ikke legges noen som helst innsats i resten av rollebesetningen. Når du først har den informasjonen i hånden, er spørsmålene naturligvis hvordan og hvorfor mordet skjedde, og det er klart at det er mer interessant å utforske her, men det kunne og burde ha vært så mye bedre.

Så for å gjøre en lang historie kort, i 90 minutter krever The Woman in Cabin 10 egentlig ikke så mye av seeren, men det er også en ganske dårlig konstruert historie som ikke har nåde og dyktighet til å navigere i premisset sitt. Det er nok en Netflix-film som ærlig talt kunne ha blitt kastet ut uten bekymring, ettersom den ikke klarer å etterlate noe særlig inntrykk på seeren, til tross for at den har en sterk rollebesetning og et tydelig kompetent budsjett.