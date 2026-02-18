HQ

Husker du 90-tallet da du gikk i videobutikken og fant filmer du aldri hadde hørt om? Ofte var omslaget mer tiltalende enn innholdet, og noen ganger fikk man med seg noe hjem som raskt viste seg å være en tvilsom investering av både tid og leiepenger. For meg er et klassisk eksempel Dolph Lundgrens The Last Patrol, som dessverre fant veien til familiens VHS-spiller. I dag får vi direkte til strømming i stedet for direkte til VHS, men følelsen er den samme. The Wrecking Crew på Amazon Prime er akkurat en slik film: det du får hvis du blander L.A. Cop og Lethal Weapon, men med et litt svakere ensemble og uten den samme tilliten til utførelsen.

Hale-brødrene har glidd fra hverandre og har et nærmest ikke-eksisterende forhold. Da faren dør under mystiske omstendigheter, blir de tvunget til å møtes igjen på Hawaii. Det blir snart klart at de må samarbeide på tross av gamle konflikter og uregelmessigheter, for det er åpenbart at farens død ikke var en ulykke. Opplegget er velkjent, og filmen gjør ingen store forsøk på å overraske, men lener seg trygt på velkjente buddy-cop-troper.

James Hale, spilt av Dave Bautista, er kommandør i den amerikanske elitestyrken Navy Seals og ekstremt ryddig. Jonny Hale, spilt av Jason Momoa, er den rake motsetningen: en rotete, suspendert politibetjent som også har blitt dumpet av sin store kjærlighet. Dynamikken skal drives av deres totale manglende evne til å samarbeide, men også av erkjennelsen av at de er de eneste som forstår at noen ønsker å skade familien. Problemet er at konfliktene føles mer skjematiske enn ekte.

Historien er enkel og forutsigbar, ofte i den grad at man kan gjette seg til neste replikk før den kommer. Bautista og Momoa gjør en kompetent innsats og ser til tider ut til å trives i rollene sine, men kjemien mellom dem er ikke helt der. Det er mer som to stjerner som deler lerretet enn en dynamisk duo som løfter hverandre opp. I birollene ser vi blant andre Temuera Morrison og den danske skuespilleren Claes Bang. Morrison virker mest interessert i å komme seg gjennom scenene sine, mens Bang i det minste ser ut til å ha det gøy med skurkerollen og tilfører litt energi når han dukker opp.

Regissør Angel Manuel Soto, som tidligere har laget Blue Beetle og La Granja, gjør det han kan med Jonathan Troppers manus. Det føles imidlertid som om det er mer Matt Flannerys foto og Bautista og Momoas rene stjernekraft som får filmen til å fly i det hele tatt. The Wrecking Crew er godt innpakket, tidvis fnisete og aldri direkte smertefull - men heller aldri spesielt minneverdig. Helhetsinntrykket er stort sett meh, og når rulleteksten ruller føles det som nok en strømmetittel som raskt vil gå i glemmeboken.