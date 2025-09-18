The Zodiac Trials gir oss en forsmak på hva som kommer med en ny trailer

Jeg må innrømme at gjennom hele min tid på Gamescom 2025 var tittelen som fikk meg til å føle meg mest bemyndiget som spiller The Zodiac Trials. Jeg hadde muligheten til å snakke med skaperne og nyte en prøveperiode der de til og med gratulerte meg og var litt overrasket over min dyktighet (eller kanskje jeg brukte alle lykkepoengene mine for måneden på den prøveperioden). Uansett vil vi gjerne at du også prøver det.

Jeg sier dette fordi Singapore-studioet Mixed Realms har dukket opp på Convergence Games Showcase med en ny trailer for The Zodiac Trials, som viser mer av flyten i karakterens bevegelse og kampstil når han krysser dette hack-and-slash action-eventyret roguelite. Og i tillegg til traileren har vi blitt minnet om at spillets demo nå er tilgjengelig på Steam. Det er omtrent 9 GB med plass du trenger, men vi sier at det er absolutt verdt det.

Du kan se traileren for 13Z: The Zodiac Trials nedenfor.