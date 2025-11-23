Theia: Spøkelsesplaneten som skapte månen vår, får endelig en opprinnelseshistorie

HQ

En ny studie publisert i Science kan ha løst et av de største mysteriene i planetarisk historie: hvor Theia, planeten som kolliderte med den tidlige Jorden og skapte Månen, egentlig kom fra.

Forskere fra Max Planck Institute for Solar System Research og University of Chicago sammenlignet de kjemiske signaturene i måneprøver, jordiske bergarter og meteoritter. Ved å undersøke isotopforholdene med enestående presisjon rekonstruerte de den sannsynlige "ingredienslisten" til Theia og proto-jorden før kollisjonen for 4,5 milliarder år siden.

Theia og Jorden var naboer

Analysen peker på en klar trend. Mesteparten av Theias byggemateriale ser ut til å ha oppstått i det indre solsystemet, muligens enda nærmere sola enn den tidlige jorda. Resultatene tyder på at de to planetene var naboer lenge før det voldsomme møtet mellom dem omformet jord-måne-systemet.

Forskerteamet fra Max Planck-instituttet for solsystemforskning og University of Chicago kom frem til denne konklusjonen ved å kjøre flere dannelsesscenarier og eliminere kombinasjoner som ikke stemte overens med de nåværende isotopiske fingeravtrykkene som finnes i månen og jordiske bergarter.

Mens Jordens sammensetning i stor grad kan forklares ved hjelp av kjente meteorittklasser, ser det ut til at Theias sammensetning inkluderer materiale som ennå ikke er representert i meteorittsamlingene, noe som er nok et hint om dens inner-solsystem-opprinnelse. Selv om mange detaljer om det gigantiske nedslaget fortsatt er usikre, har funnene gjort det enklere enn noensinne å fastslå Theias fødested.