Theo James leder det ultimate kuppet i stjernespekkede Fuze

Vi har nettopp fått en full titt på den kommende action-thrilleren Fuze. Dette er en kinofilm som samler en stjernespekket rollebesetning og regissøren av Hell or High Water, David Mackenzie, til en intens opplevelse der London rystes av en udetonert bombe fra andre verdenskrig og et voldsomt diamantkupp.

Premisset for filmen er ganske enkelt, da det handler om villedning. Bomben fanger oppmerksomheten til politiet som forsøker å beskytte sivilbefolkningen, mens kuppet skjer et annet sted i byen for øynene på politiet.

Synopsis forklarer: "En stor politiaksjon settes i gang for å evakuere tusenvis av lokale innbyggere. Midt i kaoset gjemmer en gruppe menn, under ledelse av diamanteksperten Karalis (Theo James), seg i en kjeller i evakueringssonen. Med nødetatene presset til det ytterste og bomben klar til å eksplodere, setter gruppen i gang et dristig juvelkupp i ly av den ultimate distraksjonen."

I tillegg til Theo James har denne filmen noen andre store navn, blant andre Gugu Mbatha-Raw, Aaron Taylor-Johnson og Sam Worthington. Premieren, i hvert fall i Storbritannia, er planlagt til 3. april, og du kan se traileren for Fuze nedenfor.