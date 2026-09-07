Theo James lover at den tredje sesongen av «The Gentlemen» skal «spilles inn veldig, veldig snart

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Selv om « The Gentlemen nettopp har kommet tilbake på Netflix, ser det ut til at den lange ventetiden fansen måtte gjennomgå mellom første og andre sesong ikke vil gjenta seg. Dette kommer etter at hovedrolleinnehaveren Theo James kort har snakket om innspillingsplanen for den allerede godkjente tredje sesongen, og bemerket at produksjonen vil starte nesten umiddelbart.

I et intervju med ScreenRant sa James følgende: «Vi skal begynne å filme veldig, veldig snart, nærmest umiddelbart. Serien skal til forskjellige steder, nye steder, nye karakterer, og vi skal utvide verden enda mer. Og, du vet, noe av den mørke siden har vi også utvidet. Så det blir ganske, ganske voldsomt.»

Det er foreløpig ikke fastsatt noen bestemt tidsramme eller dato for når «The Gentlemen» kommer tilbake, men hvis produksjonen starter snart (og potensielt til og med avsluttes innen utgangen av 2026), vil det gi mulighet for en premiere sent i 2027, eller mer sannsynlig en debut tidlig i 2028 for streaminggiganten.

Er du oppdatert på « The Gentlemen, og gleder du deg til flere episoder?