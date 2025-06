There Are No Ghosts at The Grand er et overnaturlig musikalsk eventyr som kommer i 2026

Under Xbox Games Showcase dukket utvikleren Friday Sundae opp for å presentere og fullstendig kunngjøre sitt kommende fortellingsdrevne, overnaturlige musikalske eventyr, There Are No Ghosts at The Grand.

Spillet utspiller seg i en fredelig og sjarmerende britisk kystby, der spillerne inntar rollen som en person som etter å ha arvet et falleferdig og forfallent hotell får i oppgave å reparere og bringe bygningen tilbake til sin fordums prakt på dagtid, samtidig som de må håndtere irriterende besøkende fra "den andre siden" på nattestid.

Jepp, ideen med dette spillet er å kombinere life-sim-elementer, som å bruke elektroverktøy for å reparere hotellet og plassere møbler på den måten som passer deg, med et mer actionorientert spøkelsesbekjempelsesoppsett, der spesialiserte verktøy brukes til å håndtere skapningene som hjemsøker hotellets korridorer.

Dette har kanskje allerede vekket interessen din, men det er verdt å vite at spillet går et skritt videre ved å introdusere et tidssystem der spillerne kun har 30 dager og 30 netter på seg til å renovere bygningen før overnaturlige krefter tar den og hovedpersonen. I tillegg kommer det musikalske elementet som gjenspeiler de mange karakterene du møter på reisen, noe som fører til personlige sanger fremført i ska, jazz, punk og andre stiler.

Den offisielle beskrivelsen av spillet legger til: "I There are No Ghosts at the Grand skal spillerne arve et engelsk hotell som forfaller, og restaurere det om dagen mens de kjemper mot spøkelser om natten. De har nøyaktig 30 dager og 30 netter på seg til å renovere den falleferdige bygningen før den ... eller noe annet ... gjør krav på dem. Med en sardonisk katt, et snakkende elektroverktøy og et overnaturlig plot er dette et uhyggelig, koselig og musikalsk mysterium som ikke ligner noe annet."

Spillets regissør og manusforfatter Anil Glendinning har uttalt følgende om dette prosjektet: "There Are No Ghosts at the Grand er ikke en tradisjonell musikal i musikkteaterforstand. Det er mer som et kult, støvete album med britiske ska- og punklåter fra 1980-tallet som du finner i platesamlingen til faren din."

There Are No Ghosts at The Grand er planlagt å debutere på minst PC og Xbox Series X/S i 2026. Den offisielle listen over støttede plattformer vil bli avslørt i sin helhet på et senere tidspunkt, men vi vet at spillet vil komme som et dag én-tillegg til Xbox Game Pass Ultimate og PC Game Pass, og at det også vil bruke Xbox Play Anywhere.