There Are No Ghosts at the Grand er fortsatt lovet i 2026

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Det er bare noen uker siden utvikleren Friday Sundae på ID@Xbox presenterte en ny trailer for sitt eventyrprosjekt There Are No Ghosts at the Grand. Dette skjedde kort tid etter at vi hadde snakket med utvikleren under London Games Festival, hvor vi fikk høre mer om den forventede lengden på spillet og studioets holdning til bruk av kunstig intelligens i utviklingen.

Men siden gårsdagen også inneholdt Xbox Games Showcase, og siden There Are No Ghosts at the Grand er en eksklusiv Xbox-konsolltittel, lurte du kanskje på om prosjektet i det hele tatt dukket opp. Det gjorde det ikke, men dette var fordi det i stedet foretrakk en opptreden på PC Gaming Show som fulgte.

Denne nye traileren satte søkelyset på noen av de andre sære karakterene som bor i den lokale byen, og også det underliggende mysteriet i kjernen av historien. Med tanke på den musikalske integrasjonen i spillet, vil det sannsynligvis ikke overraske deg å høre at musikk spiller en sentral rolle i denne traileren også.

Ta en titt nedenfor, og hvis du er interessert i å spille There Are No Ghosts at the Grand, er en demo for spillet tilgjengelig på Steam, og lanseringen er fortsatt lovet for 2026, nærmere bestemt Q4.