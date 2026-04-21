There Are No Ghosts at the Grand-kampanjen varer rundt 8 til 10 timer

Hver eneste gang vi får muligheten til å se mer fra utvikleren Friday Sundaes There Are No Ghosts at the Grand, klarer spillet å se enda mer imponerende og ambisiøst ut. Som en del av studioets opptreden på London Games Fests New Game Plus-arrangement nylig, fikk vi sjansen til å se tittelen en gang til og chatte med kreativ direktør Anil Glendinning for å lære mer om hva vi kan forvente oss av det.

Ettersom There Are No Ghosts at the Grand er et enspillereventyr som handler om å renovere et falleferdig hotell på den engelske kysten, samtidig som du må håndtere irriterende overnaturlige krefter, lurer du kanskje på hvor lang tid du bør forvente å sette av til reisen? I så fall har vi spurt Glendinning om dette.

"Så vi forventer at spillet, hovedkampanjen, vil være omtrent 8 til 10 timer lang, og så noen ekstra timer til å gjøre alle sideaktivitetene og sideoppdragene du har.

"Men du har helt rett. Fra et historiesynspunkt har spillet 30 dager, og ganske tidlig i spillet vet du at du har en tikkende klokke. Men tiden går ikke før spilleren selv velger. Så hvis du vil bruke timevis og timevis og timevis på å renovere og dekorere og gjøre hotellet så vakkert og pittoresk som du vil. Det er flott, det kan du gjøre. Men det er først når du velger å gå over til natt og neste dag, at historien utvikler seg. På den måten klarer du å balansere spenningen med en tikkende tidsklokke i historien. Samtidig kan spillerne ta seg god tid til å utforske den. Så det er derfor det er et koselig, mørkt spill."

I bunn og grunn er There Are No Ghosts at the Grand et spill som du kan gjøre hva du vil med. Utforskere og de som er fristet av renoveringspakken, kan forlenge reisen betraktelig, mens de som ønsker et mer strømlinjeformet narrativt eventyr med fokus på å bekjempe de overnaturlige truslene i spillet, kan forvente seg en opplevelse som er mer komprimert og lett å konsumere.

Når det gjelder når There Are No Ghosts at the Grand vil debutere, forventes prosjektet å lanseres på PC og Xbox Series X / S senere i år, og vi får en ny titt på prosjektet ganske snart som en del av den bekreftede ID@Xbox-showcase 23. april. Se hele intervjuet med Glendinning nedenfor.