There Are No Ghosts at the Grand-skaper: "AI kan være mer et problem enn det er en hindring"

Helt siden vi først møtte There Are No Ghosts at the Grand under Xbox Showcase i juni 2025, har vi ivrig fulgt med på oppdateringer om spillet frem til lanseringen senere i år.

I den forbindelse tok vi nylig en prat med kreativ leder for utvikleren Friday Sundae, Anil Glendinning, under London Games Fests New Game Plus-arrangement, for å snakke mer om det etterlengtede prosjektet og for å svare på det eldgamle spørsmålet om studioets holdning til kunstig intelligens.

"Vel, i spillet vårt bruker vi ikke kunstig intelligens i det hele tatt. Du vet, det kan være riktig for andres spill og andres prosjekter. For oss passer det bare ikke så godt," begynte Glendinning.

"Så all grafikken er laget av oss, fordi vi også har en ganske særegen stil. Vi har skrevet hele historien, og vi står for all programmering. Vi har et lite internt team som jobber sammen i studioet vårt i Bristol. Vi er bare rundt ti stykker, og dette er vårt aller første spill, så for oss tror jeg AI er mer et problem enn en hindring. Dessuten er jeg i en slik alder at jeg ikke er helt sikker på hvordan det fungerer uansett. Så vi liker å utvikle spillene våre på den gammeldagse måten. Vi bruker hendene og hjernen, og tar imot tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet for å sørge for at vi gjør spillet så morsomt som mulig."

Spillet lanseres på PC og Xbox Series X/S i 2026, og en ny smakebit av spillet kommer senere denne uken som en del av neste ID@Xbox-showcase. Du kan se vårt siste intervju med Friday Sundae nedenfor.