There Are No Ghosts at the Grand vil bli delt inn i tre kapitler, og kapittel 3 kommer «mot slutten av neste år

HQ

Utvikleren Friday Sundae har vært svært tydelig og klar når det gjelder lanseringstidsplanen for There Are No Ghosts at the Grand, og har oppgitt at spillet skal lanseres en gang i 2026. Siden vi ikke er inne i den siste tredjedelen av kalenderåret, og siden det fremdeles ikke foreligger en fast lanseringsdato, lurer du kanskje på om dette fortsatt er planen? Det er det. Faktisk fikk vi sjansen til å snakke med kreativ direktør Anil Glendinning igjen på Gamescom for å få enda mer informasjon om den kommende tittelen og hvordan lanseringsplanene egentlig ser ut.

Til å begynne med forklarte Glendinning at There Are No Ghosts at the Grand vil bli delt inn i tre «kapitler» som en del av Early Access-/Game Preview-perioden. Det første kapittelet vil bli lansert ved årsskiftet, og deretter følger kapittel 2 sannsynligvis en gang i første kvartal 2027, før kapittel 3 er planlagt til slutten av 2027.

«Med Early Access vil spillerne kunne oppleve historien på en lineær måte. Så vi vil lansere kapittel 1 i desember, og så, antakelig i første kvartal 2027, kapittel 2, og deretter mot slutten av neste år, det siste kapittelet, kapittel 3.»

Glendinning legger til at kapittel 1 vil være en ganske omfattende opplevelse, med 22 oppdrag (eller episoder) å spille seg gjennom, «som avklarer mange mysterier, mange spørsmål og gir mange svar. Og mot slutten av det vil du oppdage hvorfor There Are No Ghosts at the Grand.»

Vi tok også opp om kapittel 3 vil falle sammen med slutten på Early Access-perioden og spillets fulle 1.0-lansering, noe Glendinning svarte på med: «Ja, jeg tror det er rimelig å si det.»

Siden lanseringen fortsatt er planlagt til desember 2026, spurte vi også om en eksakt dato, og Glendinning avsluttet med: «Når vi snakker om en eksakt dato, vil det sannsynligvis være den første uken eller så av den måneden. Men jeg tror det er veldig viktig, spesielt for uavhengige utviklere, å følge nøye med på hva annet som kommer ut rundt den perioden, slik at man kan finne et passende tidspunkt. Så litt nærmere det tidspunktet når vi finner et passende tidspunkt for spillet, er det da vi vil slippe det i desember. Men vi vet at folk kommer til å være superopptatt i desember med den lille greia som heter jul og den andre lille greia som heter Grand Theft Auto.»

Sjekk ut hele intervjuet med Glendinning nedenfor, med lokale undertekster, for mer informasjon og nyheter om There Are No Ghosts at the Grand.