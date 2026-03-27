Mange actionfilmer fungerer bedre jo enklere manuset er. They Will Kill You er et godt eksempel på "less is more": Manuset er ekstremt enkelt, og kaster bort svært lite tid på å få handlingen i gang; det er lite eller ingen utfylling i løpet av de knappe 94 minuttene filmen varer, og de fleste scenene består av slåsskamper. Og det er en fest fra start til slutt, en av de friskeste og voldsomt morsomste action- og skrekkfilmene jeg har sett de siste årene.

Jeg må innrømme at jeg var litt skeptisk. Premisset om en ung kvinne som kjemper for overlevelse i et lukket rom mot en gruppe rike mennesker som myrder fattige for moro skyld eller satanistiske ritualer, er litt slitt. Det blir også, i hvert fall for min smak, litt useriøst å se så mange filmer som leker med det konseptet når vi vet at de virkelige rikfolkene fra vår høyst virkelige verden gjorde andre typer grusomheter på en viss øy i flere tiår, og ingen så ut til å bry seg da, og ingen ser ut til å bry seg nå heller. Det er selvfølgelig ikke filmens feil...

Tilfeldigvis har They Will Kill You premiere samtidig med en annen merkelig liknende film, Ready or Not: Here I Come, men denne, fra den russiske regissøren Kirill Sokolov, skiller seg ut på egen hånd som uten tvil mer original og stilistisk. Muschietti-brødrene gjorde klokt i å legge merke til Sokolovs talent, og They Will Kill You har alt som skal til for å bli en kultklassiker i fremtiden.

Kanskje en av grunnene til at jeg likte denne filmen så godt, er hvor godt den smelter inn i videospillspråket. Jeg hadde det så gøy med å tenke på hvor mye den ligner på en Metroidvania: Hovedpersonen Asia Reeves, spilt av en utmerket Zazie Beetz, går inn i en høyblokk i New York for å prøve å redde søsteren sin. Der prøver bokstavelig talt alle å drepe henne, men Asia har imponerende kampferdigheter og noen få våpen hun tilegner seg underveis i eventyret, og hun går opp og ned i de forskjellige etasjene i bygningen og kjemper mot horder av fiender.

Det er bokstavelig talt en del der hun ikke kan slåss med fiendene i ett rom før hun "finner" et nytt våpen, vender tilbake og dreper dem alle: Jeg skal ikke røpe hvilket våpen eller hvorfor hun trengte det våpenet, men jeg må innrømme at det, og andre øyeblikk, fikk meg til å fnise i stolen på en måte få nyere filmer har klart å gjøre. Og handlingen er også fabelaktig, med utrolig, men ikke urealistisk koreografi og tonnevis av kreativitet i hvordan folk blir brutalt lemlestet, knust eller brent.

Filmens tempo er ubarmhjertig og kutter ned på tiden til utlegninger, tilbakeblikk og generelle forklaringer av handlingen, slik at filmen ikke mister rytmen. En av de få svakhetene ved denne avgjørelsen er at sidekarakterene (alle "minibossene" i bygningen) ikke har så mye å gjøre, og finalen føles litt for forhastet. Realiteten er at du sannsynligvis vil sitte igjen med lyst på mer, slik det skjer med korte videospill som slutter når du har det så gøy.

Jeg så They Will Kill You og Ready or Not: Here I Come etter hverandre, og det er sjokkerende hvor like de to filmene er: handlingen er nesten identisk, to søstre som prøver å finne tilbake til hverandre mens de blir jaget av rike mennesker som vil ofre dem. Det er litt urettferdig å sammenligne dem direkte, men mens oppfølgeren til Ready or Not føltes stort sett uinspirert, lite morsom, repetitiv, for lang og til tider nesten kjedelig i mine øyne, var They Will Kill You en tour de force fra start til slutt.

Noen av de mest brutale og voldelige kampene jeg har sett i det siste, et par sympatiske hovedpersoner, noen svært stilistiske, men ikke for påtrengende visuelle valg, en heftig dose svart humor, noe som gir en flott, kort, men intens, tur som gir deg lyst på mer. Og en av de reneste "Metroidvania-lignende" filmene siden Die Hard. Det er så gøy.