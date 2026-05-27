Thick as Thieves-regissøren forklarer hvordan de unngår "save-scumming" av stealth-spillere

Thick as Thieves er et ganske annerledes stealth-spill enn det du har sett før. Noe som kan gjøre spillere litt forvirret, er det faktum at det ikke lar deg sette spillet på pause eller lagre raskt hvis du tror du er i ferd med å bli tatt. Som spillregissør Jeff Hickman forklarte oss, kommer du til å bli tatt i Thick as Thieves, men spillerne bør se på det som en del av opplevelsen, snarere enn noe som må unngås.

"Det finnes ingen lagring - spillet er laget for å være et flerspillerspill helt fra begynnelsen, så ingen pauser, ingen lagring. I stedet for å ta seg gjennom verden puslespill for puslespill og "save-scumming" for å komme gjennom noe ekstraordinært vanskelig, har vi gitt spilleren noen veldig kraftige verktøy, og så er det opp til dem å stille inn vanskelighetsgraden på riktig måte," forklarer Hickman. I Thick as Thieves kan du endre vanskelighetsgraden etter eget ønske, og hvis du tar med deg en kompis, er du selvsagt ikke alene om å stjele. Det er derfor det ikke er noen ekte lagring, da det sannsynligvis ville ha vært for vanskelig å implementere i et flerspillerspill.

"Spillere kommer til å bli oppdaget - å bli oppdaget er ensbetydende med å mislykkes, og det er en av nybegynnerfeilene som folk som prøver seg på sniking gjør i begynnelsen; det er binært, utilgivende og frustrerende. Som spiller må du kunne komme deg etter feilene dine, og hvis du lykkes i å fjerne deg fra en varslet situasjon, må verden nullstilles og la deg nærme deg den på nytt," sier Hickman. Loopen handler ikke om å gjøre alt perfekt på én gang. Det handler om å la spillerne bygge en strategi hver gang de går inn i et nytt nivå, og se om den fungerer eller ikke.

Hvis du vil finne ut mer om Thick as Thieves' unike tilnærming til stealth, kan du ta en titt på intervjuet vårt her.