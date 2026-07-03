Thick as Thieves Utvikleren skal angivelig ha sagt opp ytterligere 18 ansatte

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Det har ikke vært noen enkle måneder for OtherSide Entertainment. Etter lanseringen av « Thick as Thieves » i midten til slutten av mai ble studioet tvunget til å redusere bemanningen og si opp rundt 17 ansatte i begynnelsen av juni, og en rapport fra Game Developer hevder nå at ytterligere 18 ansatte har blitt sagt opp per begynnelsen av juli.

Ifølge en talsperson for utvikleren er det per nå «færre enn 10» personer igjen hos OtherSide, noe som er en betydelig nedgang fra de nesten 50 utviklerne studioet tidligere hadde på lønningslisten.

De gjenværende ansatte ser heller ikke ut til å ha en særlig lovende fremtid foran seg, ettersom talspersonen også direkte påpekte at det «foreløpig ikke er noen planer om at studioet skal jobbe med fremtidige spill.»

OtherSide delte også en mer utfyllende uttalelse der de forklarte at segmentet for immersive sim-spill har vært et «stadig mer utfordrende område å operere i», og at selv om Thick as Thieves fikk en «oppmuntrende mottakelse ved lanseringen», har det siden blitt tydelig at «det ikke lenger er kommersielt bærekraftig å fortsette driften av studioet i sin nåværende form.»

Utvikleren avslutter med å legge til: «Vi er dypt takknemlige overfor teamet for deres fremragende arbeid og beklager dette utfallet, etter å ha utforsket alle alternativer for å finne en bedre løsning.»