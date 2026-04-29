Thick as Thieves vil koste mindre enn en kinobillett når det lanseres

Det har blitt ganske tydelig at jo rimeligere et spill er, jo mer tilbøyelige er spillerne til å få tak i en kopi, noe som var utrolig tydelig i fjor når man ser på hits som Split Fiction, Clair Obscur: Ekspedisjon 33, ARC Raiders, og mer. Folkene over på OtherSide Entertainment tar dette til neste trinn for deres kommende Thick as Thieves, da utvikleren tydeligvis ønsker at så mange spillere som mulig skal hoppe inn i handlingen.

Det er bekreftet at Thick as Thieves vil lanseres til den svært rimelige prisen av £4.99/€4.99. Jepp, det er ikke en feil eller en skrivefeil, du vil kunne sikre deg en kopi av et helt nytt spill for mindre enn en kinobillett.

Når det gjelder når Thick as Thieves faktisk lanseres, er spillet planlagt for en debut 20. mai, og du kan se den nyeste traileren for spillet nedenfor, som fremhever massevis av gameplay og viser hva du kan forvente deg av handlingen.