Thief: The Dark Project Remastered bekreftet for vinteren 2026

Hvis du har ventet i noe som føles som en evighet på et nytt snikespill som kan konkurrere med de klassiske Thief-titlene, er det kanskje på tide å vende tilbake til de gamle favorittene? Eller enda bedre, vent noen måneder, så kan Nightdive Studios gi deg en remastret versjon av en av dem.

Studioet bak remastrene til System Shock og Star Wars: Dark Forces er tilbake med en ny versjon av Thief: The Dark Project. I traileren nedenfor får vi et glimt av det originale spillet som har fått en visuell makeover. Den originale mekanikken og loopen er fortsatt der, og gamle og nye fans vil få en opplevelse som er så nær originalen som mulig, uten det utdaterte utseendet. Det er også gjort forbedringer i livskvaliteten, så selv om du har originalen lagret et sted, klar til bruk, kan det være lurt å sjekke ut denne.

Thief: The Dark Project ble først lansert tilbake i 1998. Spillet var det første i sitt slag som brukte lys og lyd som mekanikk som spillerne måtte ta hensyn til, og det fikk flere oppfølgere. Det har vært flere forsøk på å få Thief tilbake på kartet i nyere tid, men de som var med da originalen kom, husker hvor mye den forandret scenen. Snikespillene vi elsker i dag, ville sannsynligvis ikke vært de samme uten Thief.