Thief VR: Legacy of Shadow

Selv om Thief -serien lenge har hatt et slags kult-klassisk rykte, kom den siste oppføringen ganske uventet, spesielt med tanke på at det har gått over et tiår siden forrige del. Likevel føles den virtuelle virkeligheten som skreddersydd for å snike i skyggene og stjele skatter, og Maze Theorys nye versjon ser ut til å ha massevis av substans bak seg.

MagpieI Maze Theory er det en foreldreløs jente fra gata som er blitt profesjonell tyv, og hun bruker ferdighetene sine til å overleve hverdagen i en by som er knust under tyranni. Det som begynner som rutinemessige ran, eskalerer raskt når de siste målene hennes viser seg å være langt større enn forventet, noe som tvinger henne til å revurdere håndverket sitt på mer enn én måte.

Thief VR: Legacy of Shadows er bygget opp rundt enkeltstående oppdrag, der hver oppgave går ut på å stjele en spesifikk gjenstand fra ulike miljøer. En lett fortelling binder disse oppdragene sammen, og gir akkurat nok motivasjon samtidig som selve kuppene står i fokus.

Spillet spilles fra et førstepersonsperspektiv og byr på velkjente kjernemekanikker: fri bevegelse, gradvis svinging, sprinting, kryping og klatring. Mer spesialiserte handlinger inkluderer låsing og kasting av gjenstander for å distrahere vakter. En smart vri er at Magpie kan sanse interessante steder i omgivelsene, noe som hjelper henne med å finne verdisaker og unngå farer.

Spillet oppmuntrer til å snike seg inn i skyggene, og det er både smartere og langt mer spennende å snike seg gjennom skyggene. Det er mulig å slåss, men Magpies kølle er best egnet til å slå ut sverdbevæpnede vakter i overraskelsesangrep. Utover nærkamp byr buen på tilfredsstillende allsidighet: Piler kan bedøve fiender, slukke eller tenne flammer og til og med skape nye traverseringsruter med tauskudd.

Nivådesignet er et høydepunkt, med flere veier til målene og mange farer og muligheter i hvert område. Sikkerhetssystemer kan felle spilleren, knust glass avslører fotspor, og lyskastere tilkaller vakter hvis de krysses. På den andre siden er omgivelsene fulle av tyvegods, noe som er lett å stjele, mens annet er gjemt bak smarte gåter. Ved siden av hovedmålet får du alt fra sølvtøy til myntpunger, som konverteres til valuta og bidrar til oppdragsrangeringen. Gode prestasjoner låser opp oppgraderinger, som roligere sniking eller bedre utholdenhet, noe som gjør progresjonen jevnere.

Teknisk sett kjører Thief VR problemfritt. Kontrollene reagerer naturlig, noe som gjør spillet flytende. Av og til hakker det i hendene når du håndterer objekter, noe som er et vanlig problem med Sense -kontrollere. Mindre problemer dukket opp, for eksempel vakter som gikk i luften, interaktive gjenstander som sviktet, eller dører som klistret seg for ivrig til grepet ditt. Disse var minimale, og Maze Theory har lovet at de vil bli rettet i utgivelsesversjonen.

Visuelt er Legacy of Shadows tiltalende. Verden er detaljert nok til å føles overbevisende og levende, og ild- og røykeffekter skaper atmosfære, om enn overfladisk. Mørket om natten er godt håndtert, med flere nyanser av skygge. Noen områder er imidlertid så sterkt opplyst at vaktblindhet grenser til det komiske. Ytelsen på PS5 er sømløs, uten avbrudd i innlastingen. De som er utsatt for VR-syke, bør være forsiktige under lengre økter, da raske, frie bevegelser kan snike seg inn med kvalme til tross for visuelle sikkerhetstiltak.

Thief VR: Legacy of Shadows VR-gaming er ikke noe nytt VR-spill, men det syr sammen velprøvde mekanikker, integrerer dem i et engasjerende konsept og pakker det hele inn i en polert innpakning. Virtuelle tyverier viser seg å være givende over hele linjen, og er en verdig fortsettelse av en flere tiår gammel franchise.