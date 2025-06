Thief VR: Legacy of Shadow annonsert med en første trailer

Hvis du har savnet Thief-serien, har vi gode nyheter å by på med et helt nytt spill. Denne tittelen er ment å introdusere den eldgamle serien for et nytt publikum. I et samarbeid mellom Vertigo Games og Eidos-Montréal er Thief VR: Legacy of Shadow designet fra grunnen av for å kunne spilles på PlayStation VR2. Maze Theory, utvikleren av tittelen, har dette å si om eventyret :

VR-opplevelsen løfter spillopplevelsen til nye høyder, spesielt når det gjelder kamp og presisjonsoppgaver som bueskyting. Kombinasjonen av intuitive kontroller, haptisk tilbakemelding og realistisk sikting vil angivelig gjøre avstandskamper til en spennende utfordring. Enten du uskadeliggjør en vakt på avstand eller treffer et presist mål, vil ferdighetene og fokuset ditt bli satt på prøve.

Om dette er en måte å teste interessen for franchisen i en ny tittel i full størrelse på flere formater gjenstår å se, og du kan allerede ønske deg spillet. Det er satt til å lanseres en gang i 2025, og hvis du vil vite mer om prosjektet, kan du se traileren nedenfor.