Thierry Henrys emosjonelle forsvar til Vinícius etter rasistisk fornærmelse: "Jeg er en Madridista i kveld"

Fotballlegenden Thierry Henry, som spilte for Barcelona i tre år mellom 2007 og 2010 etter sitt historiske opphold i Arsenal, har naturlig nok lite til overs for Real Madrid. Han var imidlertid utvetydig i sin støtte til Real Madrid-spilleren Vinícius Jr. som (angivelig, og benektet av Benfica) ble kalt "ape" fem ganger av Gianluca Prestianni, ord som også ble hørt av andre spillere, inkludert Kylian Mbappé.

Henry, som jobber som ekspert i det amerikanske programmet Golazo på CBS, utfordret Prestianni på lufta til å avsløre hva han egentlig sa til Vinícius: Om det ikke var "apekatt", var det likevel alvorlig nok til at han holdt seg for munnen med skjorten: "Det er klart at han allerede ser mistenkelig ut fordi han ikke ville at folk skulle se hva han sa. Reaksjonen til Vinícius forteller at noe galt har skjedd."

"La oss se hvor stor mann Prestianni er, fortell oss hva du sa. Du må ha sagt noe, du kan ikke gå til Mbappé og si at du ikke har sagt noe. Så du holder deg for nesen fordi du er forkjølet?"

"Det har skjedd meg mange ganger", sier Henry

Henry sympatiserte med Vinícius, og sa at han har blitt kalt "ape" før, og at det er slitsomt å være i 2026 og snakke om det samme.

"Jeg kan relatere til det Vinícius går gjennom. Det har skjedd meg så mange ganger på banen, jeg har fått beskjed om å lete etter escuses. Til tider føler du deg ensom fordi det blir ditt ord mot hans ord, for vi vet ikke hva han har sagt", fortsatte Henry.

Den tidligere Barça-spilleren sa til og med at "Jeg liker ikke Real Madrid, men jeg er en Madridista i kveld", og tok Vinícius' side i et av de mest diskuterte aspektene i samtalen: hans rett til å feire målet i hjørnet.

Henry la til at "jeg tror Kylian" - som tilsynelatende sendte Henry en melding på telefonen sin - ettersom den franske spilleren hadde sagt i intervjuet at Prestianni hadde kalt Vinícius "ape" fem ganger, og at det ikke var en konfrontasjon med resten av Benfica-supporterne, bare den argentinske spilleren "som ikke burde spille i Champions League lenger.

"Gianluca Prestianni er en absolutt feiging"

Henrys kompis på CBS, Micah Richards, var enig, og var enda krassere. "Gianluca Prestianni er en feiging, en absolutt feiging, for ingen vil noensinne få vite det, bare han og Vinicius Junior", og sa at Vinícius ikke kom til å lyve om noe sånt.

Reaksjonene har fortsatt i formiddag, noen fra den andre siden av Atlanteren, og noen kritiserer til og med manager José Mourinho, som forsøkte å distansere seg fra Prestianni ved å si at han ikke helt tror på verken Vinícius eller Prestianni, men kritiserer Vinícius for feiringen og for å bruke Eusebios status i Benfica som bevis på at det ikke er en rasistisk klubb.