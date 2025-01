Thijs forlater G2 Esports 'Hearthstone-divisjon

HQ

For å starte 2025 har G2 Esports kunngjort at den skiller seg fra Hearthstone profesjonelle Thijs "Thijs" Molendijk. Det mangeårige medlemmet av esportsorganisasjonen som har tjent laget i nesten et tiår, går videre, noe som fører til spørsmål om både hva som er neste for Thijs og også om G2 Esports ser en fremtid i konkurransedyktig Hearthstone.

Når vi snakket om å gå videre fra Thijs, uttalte G2 Esports ganske enkelt: "Takk for alt du har bidratt både som spiller og som streamer, det har vært en fantastisk tur".

Thijs kommenterte også denne kunngjøringen i en video der han legger til: "Det har vært en utrolig tur, og vi har hatt utrolige, vakre øyeblikk i løpet av den, men etter hver epoke må det også komme en slutt."

Thijs avsluttet sin periode med G2 Esports som den lengst ansatte spilleren med laget på det tidspunktet. Uten andre Hearthstone-spillere eller streamere i sine rekker, er det fortsatt uklart hvordan G2 Esports vil nærme seg scenen fremover.