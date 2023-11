Thirsty Suitors

HQ

Annapurna Interactive pleier ikke å være i tvil når det gjelder å gi ut merkelige titler. Noen ganger er det store suksesser som Stray og Outer Wilds, som ikke bare ble salgssuksesser, men som også ble kåret til årets beste i flere kategorier av flere publikasjoner.. De flyr likevel langt under radaren til mange og får aldri riktig oppmerksomhet, og blir bare liggende og samle støv i den digitale butikkhyllen. Thirsty Survivors er definitivt et av disse. En merkelig blanding av datingsimulator, skateboarding, matlaging og turbasert kamp. Det er også et virtuelt oppgjør med etablissementet, der spørsmål om etnisitet, seksualitet, politikk og religion ofte står i sentrum. Kanskje ikke et spill som appellerer til massene, men for de som er klare for noe som definitivt skiller seg ut fra mengden, er det mye skrudd underholdning å finne her.

Jeg spiller som Jala, en skateboardkjørende ung kvinne som vender tilbake til hjembyen Timber Hills for å prøve å lappe sammen det ødelagte familielivet sitt, be om unnskyldning og hevne seg på dem hun føler har gjort henne urett. Hun forlot både overbeskyttende foreldre og ulike kjærlighetspartnere for et par år siden da hun rett og slett forlot byen og prøvde å finne noe nytt i livet. Den nye starten gikk imidlertid ikke bra, og nå er hun tilbake der alt en gang begynte. En avgjørelse som ikke er helt ukontroversiell i det lille samfunnet der alle kjenner alle. Etter en intro der jeg har funnet ut av personligheten min ved å svare på en rekke svært private spørsmål, der jeg ikke overraskende ble "The Heartbreaker", lander jeg i Timber Hills, en på overflaten pittoresk amerikansk småby, men det skal vise seg at her skjuler det seg både trangsynthet og dypt skjulte hemmeligheter. Min usynlige sidekick, i form av min "perfekte" søster Aruni, guider meg gjennom dialoger og gatekamper, og der ligger hoveddelen av spillet, men det høres for enkelt ut, for selv om det kan virke enkelt og sannsynligvis også ganske kjedelig, inneholder Thirsty Suitors så mye mer. Det er flere lag av kompleksitet som gjør det til en ganske unik og svært kreativ opplevelse.

Uansett hvor jeg går, eller rettere sagt skater i Timber Hills ulike nabolag, treffer jeg på eksene mine, og det er alltid en kamp, men det er ikke bare en turbasert kamp som krever presise knappetrykk til rett tid, det er også en samtale. Innimellom knokkesmørbrød og diverse andre mer avanserte kampteknikker foregår det en konstant, frekk dialog mellom meg og min motstander, noe som gjør kampen til et slags puslespill der vi begge prøver å finne hverandres svakheter gjennom fornærmelser eller flørting for å kunne slå til der vi føler oss mest komfortable. Ved å bygge opp viljestyrken min ved å dele ut grunnleggende angrep, kan jeg bruke ulike typer hån, noe som åpner opp for spesialangrep, og hvis det blir for tøft, kan jeg også tilkalle moren min som en siste utvei, noe som får alle kjærlighetssyke menn og kvinner til å skjelve i støvlene. Hvis jeg kan spille skittent, gjør jeg det. Jeg lever utelukkende etter mottoet: I krig og kjærlighet er alt tillatt. Når jeg har beseiret en av mine antagonister, får jeg erfaringspoeng og penger. Poengene kan deretter brukes til å oppgradere Jalas evner, og pengene kan brukes i ulike butikker der jeg kan kjøpe nye klær eller gjenstander som gjør kampene enklere. Hvis det er en sjefskamp, det vil si et oppgjør med en ekte eks, får jeg også en amulett med spesielle krefter som jeg kan feste på det Nokia-aktige håndsettet mitt fra tidlig 2000-tall. Grunnleggende rollespillfunksjoner, med andre ord. Det er imidlertid ikke alle kampene som involverer en eks, men noen ganger er det en av bestemors utsendte friere, og da er det ikke like morsomt lenger. Disse kampene blir fort ensformige ettersom de verken inneholder spesialangrep eller dypere dialog.

Innimellom blir jeg kalt hjem til foreldrene mine, enten for å få en slags bijobb av den sky faren eller for å lage mat sammen med den alt annet enn ømme moren min. Da vil hun bedømme ferdighetene mine på kjøkkenet, og nå åpner det seg en helt annen type spill. Nå blir det en matlagingssimulator, og akkurat som i kampene gjøres det med presisjonstrykk på knapper i akkurat riktig øyeblikk, noe som noen ganger kan være vanskeligere enn kampene. Matlagingssegmentet er imidlertid noe som nesten blir nødvendig i den senere delen av spillet, ettersom vanskelighetsgraden sakte, men sikkert stiger jo lenger inn i eventyret jeg kommer. Rettene jeg lærer meg å tilberede, blir da bokstavelig talt en livredder.

Alle eksene jeg møter, bærer på sin egen indre uro og traumer og har sine egne mestringsmekanismer, som på en utmerket måte er flettet inn i hovedhistorien og dermed også påvirker Jalas liv. Diya er for eksempel lesbisk og en av Jalas ekser. Hun ble utstøtt av familien da hun var liten, og ble overlatt til seg selv. Foreldrene hennes, som bor i samme by, bare noen gater unna, kjenner henne ikke engang igjen. Etter konfrontasjonen tvinges Jala til å reflektere over sitt eget liv og forholdet til familien. Dybden i disse historiene og karakterene er imponerende. Samtidig er den fylt til randen av særegen humor. Ledetrådene som onkel Hinti deler ut, er selvsagt intet mindre enn geniale. At den nevnte moren dukker opp og feier en som har vært ubehagelig med en tøffel, er mye morsommere enn det burde være.

Den cel-shadede estetikken med sine fargerike miljøer er både vakker og interessant, og hvert sted og hver karakter har sin egen unike stil som virkelig kler dem. Det er også et bredt utvalg av steder, alt fra neonopplyste nattklubber til øde kirkegårder, alt etter personligheten til personen jeg kjemper mot. I tillegg er det mange popkulturelle referanser, og både The X-Files og The Shining blir nevnt i riktig sammenheng.

Skateboarddelen fungerer bra, siden det er en mye raskere måte å komme seg gjennom Timber Hills på enn å traske rundt på tradisjonelt vis, men nå og da blir jeg også utfordret i triks av en eller annen kantete skatepunk, og da blir Thirsty Suitors plutselig en munter blanding av Tony Hawk og SSX Tricky. Jeg kan kjøre rails, ollies og alt det vanlige, men jeg kan også kjøre på vegger og bruke skateboardet som zipline. Som du ser, er det mye å gjøre, og det ene spilløyeblikket er ikke det samme som det andre. Noe som dessverre også blir spillets velsignelse og forbannelse, for noen ganger føles det som om Outerloop Games har forsøkt å stappe litt for mye inn i det drøyt ti timer lange spillet, noe som etterlater meg med en følelse av lett skuffelse, der enkelte deler rett og slett føltes veldig forhastet. Når det er sagt, oppveier fordelene likevel ulempene, og jeg hadde det uventet morsomt i Timber Hills, til tross for at jeg som middelaldrende, hvit, heterofil mann nok er så langt unna målgruppen for dette spillet som overhodet mulig.