Thomas Frank under press, men forventes å fortsette som Tottenham Hotspur-trener til neste kamp

Ange Postecoglou avsluttet sin periode på Tottenham Hotspur med et europeisk trofé. Selv om dette må ses på som en stor suksesshistorie med tanke på Spurs' lange tørke av sølvtøy, var Postecoglous tid i klubben over på grunn av en lang rekke dårlige resultater i de hjemlige turneringene. I sommer ble det en ledig trenerstilling, og Spurs hentet inn den tidligere Brentford -treneren Thomas Frank for å ta over og forhåpentligvis få klubben tilbake i form på hjemmebane. Men dette har ikke skjedd i det hele tatt, og Spurs er like dårlige denne sesongen som de var forrige sesong...

Nå som vi er halvveis i januar og resultatene bare blir dårligere om noe, med et elendig tap mot West Ham senest som ikke hjalp, er det mange samtaler og spekulasjoner om den danske trenerens fremtid på Spurs, og toppledelsen i klubben kom til treningsanlegget 18. januar for å diskutere Franks rolle i klubben. Ingen avgjørelse ble tatt i løpet av helgen, og nye rapporter fra Sky Sports hevder at Frank vil ha ansvaret for det London-baserte laget 20. januar når Borussia Dortmund reiser til Spurs Stadium for å spille en kamp på Champions League.

Rapporten legger til at det ikke finnes noen langsiktig plan for trenerjobben på Spurs, men etter høylytt buing fra fansen etter lørdagens kamp, er det forventninger om at et tap mot Dortmund i morgen kan markere slutten på Franks tid på Spurs.