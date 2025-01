Thomas Heurtel finner ny klubb i Spania mens advokaten hans jobber med en rettssak mot Barça

HQ

Thomas Heurtel, den franske basketballspilleren som ikke møtte opp på flyplassen (igjen...) noen timer etter at han ble lovet at han skulle signere for FC Barcelona, har funnet en ny destinasjon, og han blir værende i Spania: Leyma Coruña.

Heurtel, 35 år gammel, var en strålende stjerne i Barça Basket da han kom i 2017, men senere kom alle Barcelona-fansen til å hate ham, da han signerte med rivalen Real Madrid i 2021. Han varte bare i én sesong i Madrid, og han fikk ikke mange venner der heller: Han har vært involvert i flere kontroverser, inkludert det franske landslaget, som utelukket ham fra Paris 2024 etter at han forhandlet med Zenit Sankt Petersburg, og ignorerte det franske vetoet mot russiske klubber på grunn av krigen i Ukraina.

Etter noen måneder i en kinesisk klubb hadde han forhandlet med Barcelona om en retur. Men de sterke motreaksjonene fra fansen fikk den katalanske klubben til å ombestemme seg i siste øyeblikk. Mens advokaten hans jobber med et erstatningssøksmål mot Barcelona, skal Heurtel spille resten av sesongen i den beskjedne Leyma Coruña, en klubb i den nordlige regionen Galicia, som nylig rykket opp, men som for øyeblikket ligger på 17. plass, nest sist på Liga ACB, med bare fire seire og elleve tap.

Kontrakten hans med Leyma Coruña har en klausul som gjør at han kan forlate klubben hvis et annet lag som spiller i Euroleague viser interesse. Han vil gjenforenes med en tidligere lagkamerat i Real Madrid, Trey Thompkins. I 2022 gikk begge spillerne på fest i Athen kvelden før en kamp mot Panathinaikos, en hendelse som presset ham ut av klubben.