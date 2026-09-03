Thomas Mahler, direktør i Moon Studios, lanserer et nytt nettsted for samling av anmeldelser basert på spillernes vurderinger

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Thomas Mahler, sjefen for Moon Studios, har opprettet et nytt nettsted som skal gi brukerne muligheten til å følge med på anmeldelser av videospill basert mer på spillernes inntrykk enn på pressen, anmeldere og innholdsprodusenter. Det oppfattes ofte å være et gap mellom hvordan pressen vurderer et spill og hvordan spillerne liker eller ikke liker det, og VideoGamesCritic.com håper å gjøre det litt enklere å avgjøre hvilke anmeldelser man kan «stole på» eller ikke, basert på hvordan deres karakterer stemmer overens med spillernes reaksjoner.

«Jeg bruker Metacritic og OpenCritic mye, og de er helt klart nyttige, men for meg som designer har brukeropplevelsen alltid føltes litt mangelfull. Så fortsatte prosjektet å vokse, og på et tidspunkt innså jeg at det hadde blitt virkelig nyttig for alle spillere, ikke bare meg. Så her er det, for alle. Mitt største problem med de eksisterende aggregatørene: Karakterene deres forteller deg hva pressen syntes om et spill, ikke hva spillerne syntes,» forklarte Mahler i et innlegg på X. Han sa at han for flere tiår siden brydde seg mye mer om hva et medieforetak sa enn han gjør nå, og det er grunnen til at han har vektet anmeldelsene slik at to tredjedeler av poengsummen bestemmes av spillerreaksjoner, og en tredjedel av en pressesammensetning.

Gamereactor UK havnet på listen, fordi det ser ut til at det ikke finnes noen medier som ikke er blitt satt opp der. Ifølge Mahlers system får vi en noe middelmådig poengsum på 51, takket være anmeldelser som ga litt for høye eller litt for lave karakterer sammenlignet med spillernes inntrykk. Vår skjevhet samsvarer tilsynelatende med spillernes, men likevel har det å gi for høye karakterer til spill som «Warhammer 40,000: Space Marine II» og «Hollow Knight: Silksong» plassert oss på 199. plass. Greit nok.

På den ene siden er det lett å se hvorfor Mahlers nettsted kan appellere til spillerne. Det er tross alt de som kjøper spillene til syvende og sist. På den andre siden tar den heller ikke hensyn til at pressen ikke er noen gåtefull kraft, men består av enkeltpersoner som spiller og liker spill. Omtalen av at det finnes en «spillerside» på nettstedet trekker en tydelig grense mellom anmeldere og spillere, selv om den eneste forskjellen er en stillingstittel.

Steams anmeldelsessystem er heller ikke uten sine egne mangler, ettersom brukere kan legge inn en anmeldelse av et spill innen en time etter å ha spilt det, eller etter enda kortere tid i spillet, be om refusjon og gi det en «tommel ned» for alltid. Brukeranmeldelser kan også ofte legge mye større vekt på kontroverser rundt utvikleren og kvaliteten på lanseringsversjonen enn pressen gjør. I noen tilfeller kan dette være en fordel, da det gir spillerne en stemme etter lanseringen, men det er en fordel pressen ikke har. Man kan ikke gå tilbake og endre en poengsum bare fordi spillerne stemte annerledes etter at et spill ble utgitt.