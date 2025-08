Thomas Partey innvilget betinget kausjon etter å ha blitt siktet for voldtekt: Vil Villareal signere ham?

HQ

Thomas Partey, den ghanesiske midtbanespilleren som er siktet for fem tilfeller av voldtekt og ett seksuelt overgrep av tre kvinner, har blitt innvilget betinget kausjon. Han kan ikke kontakte noen av de tre kvinnene, og må varsle politiet om eventuelle permanente adresseendringer eller utenlandsreiser.

Alle hendelsene skjedde mellom 2021 og 2022, alle i London, da fotballspilleren spilte for Arsenal. Han har vært under etterforskning siden 2022, men han ble ikke offentlig siktet før i forrige måned, fire dager etter at kontrakten hans med Arsenal utløp 30. juni 2025. Arsenal avviste derfor å kommentere saken, og minnet bare om at "spillerens kontrakt utløp 3. juni" og at "på grunn av pågående rettssaker er klubben ikke i stand til å kommentere saken".

Tirsdag 5. august ble Partey innkalt til Westminster Magistrates' Court, hvor han ble løslatt mot kausjon. Rettssaken begynner 2. september i Old Bailey, Royal Courts of Justice i London.

Spilleren er på vei til den spanske klubben Villareal for en ettårskontrakt, men det kan endre seg ettersom rettssaken starter tre dager etter at sommerens overgangsmarked er avsluttet. De fleste Villareal-fansen protesterte på signeringen av Partey etter voldtektsanklagene mot ham. Det er opp til Villareal, som spiller i Champions League neste sesong, å ta avgjørelsen om Partey: Hvis de ender opp med å signere ham, selv om han skulle bli frikjent i retten, vil fansen trolig avvise ham...