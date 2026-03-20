Sport

Thomas Tuchel avslører troppen til vennskapskampene mot England, uten Trent og med Maguire

Thomas Tuchel har tatt ut 35 spillere for å øke konkurransen før den kommende VM-troppen.

Englands landslagssjef, Thomas Tuchel, har tatt ut troppen til de kommende vennskapskampene, den siste landslagspausen før VM, og den siste troppen før den endelige uttaket i mai. Laget blir i England og spiller mot Uruguay og Japan på Wembley 27. mars og 31. mars.

Og det er noen overraskelser, som utelatelsen av Trent Alexander-Arnold fra Real Madrid, Alex Scott fra Bournemouth og Ollie Watkins fra Aston Villa. Reece James og Trevo Chalobah fra Chelsea er også fraværende på grunn av skader.

Blant de bemerkelsesverdige overraskelsene er Harry Maguire og Kobbie Mainoo fra Manchester United, Dominic Calvert-Lewin fra Leeds, som er tilbake etter fem år, Dominc Solanke, som er tilbake for første gang siden oktober 2024, og for første gang siden november 2018, Milan-forsvareren Fikayo Tomori.

Tuchel forklarte at han ønsket å "hente inn spillere som vi ikke har sett, som ikke har spilt så mye, for å åpne opp bildet og konkurransen om flybilletter til USA", og vil dele 35-mannslisten i to leire, slik at lagene kan se veldig forskjellige ut mellom de to kampene.

Englands tropp for vennskapskamper før VM:

Målvakter:


  • Henderson

  • Pickford

  • Ramsdale

  • Steele

  • Trafford

Forsvarsspillere


  • Burn

  • Guehi

  • Hall

  • Konsa

  • Livramento

  • Maguire

  • O'Reilly

  • Quansah

  • Spence

  • Stones

  • Tomori

Midtbanespillere


  • Anderson

  • Bellingham

  • Garner

  • Henderson

  • Mainoo

  • Palmer

  • Rice

  • Rogers

  • Wharton

Forwards:


  • Bowen

  • Calvert-Lewin

  • Eze

  • Foden

  • Gordon

  • Kane

  • Madueke

  • Rashford

  • Saka

  • Solanke

Hva synes du om Thomas Tuchels engelske tropp til mars 2026, den nest siste før VM?

Raffaele Conti 88 / ShutterStock

