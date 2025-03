Thomas Tuchel debuterer i England med seire og mål, men engelske eksperter er ikke overbevist

HQ

Thomas Tuchels æra som engelsk landslagssjef har startet med to seire og fem mål, men mot mye, mye dårligere motstandere: Albania og Latvia (rangert som nummer 65 og 140 i verden; England er nummer fire). Og så langt er ikke ekspertene i England særlig begeistret for landslaget, og mener at det fortsatt er mye arbeid å gjøre hvis de virkelig ønsker å ta VM neste år.

"Det har så langt vært lite som skiller Tuchels lag fra det forrige. I lange perioder var dette en dødelig kjedelig engelsk opptreden", sier Phil McNulty til BBC Sport, og forteller at tusenvis av seter sto tomme på Wembley før sluttsignalet.

Han beskriver seirene som tilfredsstillende, men forventet med tanke på nivået på motstanderne, og nå må de finne "x-faktoren", noe han ennå ikke har sett med det nåværende laget som arvet etter Gareth Southgate.

De to kampene ble begge uten scoringer, og Harry Kane scoret i begge, allerede 71 mål på 105 landskamper, og det første målet for Three Lions ble scoret av Reece James, som ikke har fått mange minutter i Chelsea, men som har overbevist Tuchel, og dermed også den tidligere engelske keeperen David James, som sa til BBC at målet hans var et av de beste frisparkene han har sett på en stund, men som også hadde innvendinger mot lagets prestasjoner: "Jeg følte i begynnelsen at det var en plan fra England som ikke helt fungerte, selv om den var veldig disiplinert".

Til slutt sier John Murray, BBC Radio 5-korrespondent, at det er i VM Tuchel til syvende og sist skal bedømmes, selv om det kommer flere spennende kamper i september, oktober og november, blant annet mot Serbia, som er rangert som nummer 32 i verden.