Thomas Tuchel forklarer hvorfor han ikke vil synge Storbritannias nasjonalsang under VM i kveld

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England er et av de siste landene som debuterer i VM, og spiller mot Kroatia i kveld (22:00 CEST, 21:00 BST). Dette blir Thomas Tuchels store øyeblikk: etter halvannet år med å finpusse sin perfekte tropp, skal den tyske treneren prøve å bringe VM-trofeet til England. Kanskje en liten interessekonflikt, men Tuchel er en profesjonell. Likevel har han bestemt seg for at han ikke vil synge Storbritannias nasjonalsang, «God Save the King», før en eventuell finale.

Tuchel ble spurt om han vil synge nasjonalsangen, og han svarte med et smil at «ikke ennå». «Jeg tror vi ikke er der ennå. Kanskje helt på slutten. Jeg er fortsatt litt sjenert. Jeg vil ikke fornærme folk og ønsker ikke at fokuset skal ligge på det nå.»

Tuchel ble deretter spurt om teksten er komplisert, og han sa at den «ikke er så vanskelig», mens han lo, og la til at han føler seg «som hjemme» i England, til tross for kontroversen rundt ansettelsen av utenlandske trenere i landslagene.

England har hatt flere utenlandske trenere, og mange av dem har deltatt i verdensmesterskap. Fabio Capello var trener for England under VM i 2010, og italieneren sang ikke nasjonalsangen. Som The Sun påpeker, var Sven-Göran Eriksson den eneste utenlandske England-treneren som sang nasjonalsangen under VM i 2002 og 2006, og han virket å slite litt med teksten.

Lee Carsley, født i Birmingham men med irske røtter, sang ikke nasjonalsangen da han fungerte som midlertidig trener etter Southgates avgang i slutten av 2024, og noen krevde at han skulle sparkes på grunn av dette...