Thomas Tuchel forsvarer Jude Bellingham etter kritikk mot hans raseriutbrudd: "Han er en hyggelig gutt, veldig åpen, veldig intelligent"

Jude Bellingham ble ganske sint da utligningsmålet hans ble annullert av VAR i tirsdagens 3-1-tap for England mot Senegal, og sparket ballen i mål etter at kampen var ferdigspilt. Noen har kritisert Bellinghams temperament den siste tiden, men Thomas Tuchel, Englands manager, forsvarte sin spiller... selv om han innrømmet at han kanskje er "litt frastøtende for min mor".

"Jeg sliter med å se det", sa Tuchel, da TalkSport spurte om Jude ikke burde være en startspiller på grunn av hans prestasjoner den siste tiden. "Jeg tror det må være omvendt, hvordan vi kan ha den beste versjonen av ham og den beste aksepten, og at folk forstår hva han bringer til oss og at han bringer en viss kant."

Den tyske treneren innrømmet imidlertid at raseriet hans "må kanaliseres mot motstanderen og mot målet vårt, ikke for å skremme lagkameratene eller være overaggressiv mot lagkamerater og dommere, men alltid mot løsningen, mot å vinne".

"Han har gløden, og jeg ønsker ikke å dempe den. Han bør spille med denne ilden, men ilden kommer med noen egenskaper som kan skremme deg, kanskje til og med som lagkamerat", og legger til at han er en hyggelig gutt, veldig åpen, veldig intelligent, men for folk utenfor, som bare ser "raseriet, sulten og ilden, kan han komme ut på en måte som kan være litt frastøtende, for eksempel for min mor når hun sitter foran TV-en."

"Det hender hun ikke ser den hyggelige, velutdannede, veloppdragne fyren som jeg ser".