Thomas Tuchel har tatt ut England-troppen til VM-kvalifiseringskampene i juni

Thomas Tuchel, tidligere manager for Chelsea og Bayern Munich og nå engelsk landslagssjef, tok ut sin første tropp i mars for en håndfull landskamper, og mange var nysgjerrige på hvordan den tyske treneren ville gå frem for å gjøre et lag som notorisk ikke har vunnet trofeer, til et vinnerlag.

Det første forsøket på å vinne sølvtøy kommer i VM sommeren 2026, men først må Tuchel sørge for at England er til stede under den store begivenheten. Neste steg på kvalifiseringsveien kommer i juni, når to kamper er planlagt rett før mange spillere vender tilbake til klubbene sine for Club World Cup. Med to kamper planlagt mot Andorra og Senegal (henholdsvis 7. og 10. juni), har den siste England-troppen blitt uttatt.

Målvakter:



Jordan Pickford



Dean Henderson



James Trafford



Forsvarsspillere



Trent Alexander-Arnold



Dan Burn



Trevoh Chalobah



Levi Colwill



Reece James



Ezri Konsa



Myles Lewis-Skelly



Kyle Walker



Midtbanespillere



Jude Bellingham



Conor Gallagher



Morgan Gibbs-White



Jordan Henderson



Curtis Jones



Cole Palmer



Declan Rice



Morgan Rodgers



Angrepsspillere



Harry Kane



Eberechi Eze



Anthony Gordon



Noni Madueke



Bukayo Saka



Ivan Toney



Ollie Watkins