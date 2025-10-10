Thomas Tuchel klager over tause fans under Englands seier over Wales: "Det kunne ha hjulpet oss med å få tilbake energien i andre omgang"

HQ

England slo naboene Wales 3-0 i en vennskapskamp torsdag kveld. Morgan Rogers, Ollie Watkins og Bukayo Saka scoret i løpet av de første 20 minuttene, men det kunne ha blitt en større straff for Wales. Thomas Tuchel antyder faktisk at resultatet kunne vært bedre med litt mer entusiasme fra publikum.

Til tross for et fullsatt Wembley Stadium med mer enn 78 000 tilskuere, klaget den engelske landslagssjefen over at fansen var veldig stille. "Vi kunne ha ledet 5-0 ved pause. Vi klarte ikke å score det fjerde og femte målet. Det var helt stille på stadion. Vi fikk ikke noe energi tilbake fra tribunen. Vi gjorde alt for å vinne", klaget den tyske manageren. "Det kunne også ha hjulpet oss i andre omgang med å få tilbake energien og rytmen".

"I dag lå vi under 3-0, etter 23 minutter hadde vi ballseier etter ballseier etter ballseier, og jeg følte at 'hvorfor er taket fortsatt på stadion? Hva er det som skjer?", la han til, men ville ikke gjøre noe stort nummer ut av det og sa at det ikke var noe problem, men at han likevel følte seg litt overveldet.

Neste oppgave for England er en VM-kvalifiseringskamp mot Latvia neste tirsdag, der de kan bli et av de første europeiske lagene som sikrer seg en direkte kvalifiseringsplass til VM.