Thomas Tuchel misliker Bellinghams gester under innbyttet: "Oppførsel er nøkkelen"

Jude Bellingham ble kåret til MVP i 2-0-seieren over Albania, hans første kamp fra start for England siden juni, og erstattet Morgan Rogers, som hadde tatt hans plass under Bellinghams skade og har fortjent sin plass på VM-laget, noe som etterlot Thomas Tuchel med et dilemma. Til tross for den gode prestasjonen kritiserte Tuchel innstillingen til Jude da han ble byttet ut i det 84. minutt.

Bellingham gestikulerte med armene, frustrert over å bli byttet ut, men endte opp med å håndhilse på Tuchel da han forlot banen før han satte seg på benken. Tuchel, som ble spurt om episoden i et intervju med BBC Radio 5, sa at han ikke ønsker å "gjøre det større enn det er for øyeblikket", men minnet om at "oppførsel er nøkkelen, og respekt overfor lagkameratene som kommer inn. Avgjørelser blir tatt, og du må akseptere det som spiller."

"Mine ord står ved lag, vi handler om standard, nivå og forpliktelse overfor hverandre og respekt for hverandre. Vi kommer ikke til å endre oss eller ta en beslutning bare fordi noen vifter med armene."

Tuchel (som for noen måneder siden kalte Bellingham "frastøtende") forklarte ikke hvorfor han byttet ut Bellingham, men spilleren hadde allerede fått et gult kort, og et annet ville betydd at han ville blitt suspendert i starten av turneringen.